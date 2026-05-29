29/05/2026 15:33

【特朗普當政】美國財政部擬將特朗普肖像印在新版250美元紙幣

《經濟通通訊社29日專訊》美國財政部長貝森特周四（28日）表示，財政部一直在著手準備印有特朗普總統頭像的250美元紙幣樣本，為美國紙幣首次納入一名在世總統的肖像做準備。



此舉將意味著美國貨幣的重大改革，因為現行規定僅允許貨幣上使用已故人物肖像。此外，特朗普亦推動鑄造一枚印有他頭像的1美元硬幣，並已下令今年將他的簽名加在美元紙幣上。



貝森特在白宮表示：「我認為，在美國建國250周年紀念紙幣上使用現任美國總統的頭像並無任何不妥。」



國會一些民主黨議員對發行印有特朗普頭像的新版250美元紙幣一事提出強烈批評，認為這是為了滿足特朗普的虛榮心。(rc)