25,182.39
+176.23
(+0.70%)
24,990
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低水192
4,068.57
-30.07
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4,892.12
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29/05/2026 15:05
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|99.012
|99.020
|-0.008
最新美元匯價
|貨幣名稱
|15:00報價
|14:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|159.22/26
|159.31/35
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|歐元/美元
|1.1650/54
|1.1640/44
|1.1650/54
|英鎊/美元
|1.3436/40
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|美元/瑞郎
|0.7832/36
|0.7837/41
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|美元/加元
|1.3793/97
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|澳元/美元
|0.7158/62
|0.7161/65
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|紐元/美元
|0.5957/61
|0.5956/60
|0.5933/37
|美元/人民幣
|6.7703/07
|6.7712/16
|6.7795/99
|美元/港元
|7.8344/48
|7.8343/47
|7.8337/41
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