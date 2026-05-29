29/05/2026 16:13

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▷ 債券期限3年及5年，定價1.420%與1.560%

▷ 該交易為中國財政部首次在港發行離岸人民幣綠色主權債券 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社29日專訊》渣打銀行作為聯席主承銷商及聯席賬簿管理人，協助中國財政部根據《中華人民共和國綠色主權債券框架》，在香港成功發行總規模60億元人民幣的雙期限高級綠色債券。該框架已獲得DNV Business Assurance Limited及聯合綠色發展有限公司的第二方意見及認證。本次發行的3年期和5年期綠色債券，最終定價分別為1.420%及1.560%，為其他主權及中資發行人在國際資本市場建立了重要的綠色人民幣債券定價基準。渣打銀行及券商業務全球總裁兼企業及投資銀行業務大中華及北亞區總裁張曉蕾表示，此次成功發行充分體現了國際投資者對中國主權信用的高度認可，反映出中國持續推進雙碳目標的決心。憑藉香港作為全球最大離岸人民幣中心的獨特優勢，本次發行不僅豐富了離岸人民幣優質資產的供應，也使離岸人民幣生態圈得到持續壯大，在穩步助力人民幣國際化的同時，進一步鞏固了香港作為國際金融中心及綠色金融樞紐的地位。渣打大中華及北亞地區資本市場主管嚴守敬表示，本次交易標誌中國財政部首次在香港發行離岸人民幣綠色主權債券，延續其於2025年4月在倫敦成功發行首筆國際綠色主權債券後的良好勢頭。中國財政部於今年5月20日正式宣布本次發行後，開展了廣泛的投資者溝通。此次發行獲得市場積極響應，吸引了全球涵蓋超主權機構及金融機構等多元化、高品質投資者參與，最終總訂單規模超過624億元人民幣。值得注意的是，此次參與的投資者中35%為綠色及可持續投資相關機構，體現市場對環境、社會及公司治理（ESG）主題的高度關注。此次交易的順利完成，進一步體現中國財政部持續推動綠色金融發展的堅定承諾。(bn)