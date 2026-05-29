29/05/2026 11:49
《港元利率》拆息普遍下跌，一個月拆息報2.61厘
《經濟通通訊社29日專訊》拆息普遍下跌，而與樓按相關的一個月拆息報2.60923厘，跌4.22基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.82708厘，跌4.375基點。
隔夜息報3.02393厘，升29.905基點；一周拆息跌8.821基點，報2.51393厘，兩周則跌5.952基點，報2.54262厘。長息方面，六個月拆息跌2.345基點，報2.97226厘，一年期則升0.072基點，報3.17679厘。
港元匯價今日在7.8354-7.8329之間上落，最新報7.8348。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報3.02393厘，升29.905基點；一周拆息跌8.821基點，報2.51393厘，兩周則跌5.952基點，報2.54262厘。長息方面，六個月拆息跌2.345基點，報2.97226厘，一年期則升0.072基點，報3.17679厘。
港元匯價今日在7.8354-7.8329之間上落，最新報7.8348。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.02393
|+29.905
|一周
|2.51393
|-8.821
|兩周
|2.54262
|-5.952
|一個月
|2.60923
|-4.22
|兩個月
|2.8
|-5.286
|三個月
|2.82708
|-4.375
|六個月
|2.97226
|-2.345
|一年
|3.17679
|+0.072
資料來源：香港銀行公會