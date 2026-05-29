29/05/2026 11:06

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 中東衝突致能源市場及供應鏈壓力，霍爾木茲海峽僵局影響伊朗出口

▷ 阿聯酋退出OPEC，傳統石油供應框架現裂痕

▷ 四次衝擊疊加引發結構性通脹環境 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道29日專訊》施羅德投資多元收益投資主管Dorian Carrell指，中東衝突的最新發展令市場人士及決策者眼花繚亂、無所適從。儘管局勢瞬息萬變，但霍爾木茲海峽的僵局反映，短期內要達成全面解決方案恐非易事。相反，局勢更有可能以一種緩慢且混亂的方式逐步降溫，導致能源市場及供應鏈的壓力持續累積，最終透過物價上漲轉嫁至消費者身上。另一方面，阿聯酋退出石油輸出國組織(OPEC)，凸顯傳統石油供應框架正浮現更深層次的裂痕。供應鏈受阻，加上地緣政治手段屢被用作干預石油流量的籌碼，令原油定價難上加難，市場形勢更錯綜複雜。*多次衝擊疊加加強結構性通脹環境，絕非單純地區性問題*這次危機只是2020年以來宏觀大環境的縮影。市場先後經歷了四次衝擊：新冠疫情、烏克蘭戰事、美國關稅壁壘，以至近期的伊朗衝突。這些衝擊起初被視為短暫現象，但疊加起來卻引發了揮之不去的阻力，加強結構性通脹的環境。由美國牽頭對霍爾木茲海峽實施的封鎖已證實有效，大幅削弱了伊朗的出口能力，進而打擊其維持產量的條件。流失的液化天然氣(LNG)及原油供應恢復需時，導致營商環境更趨動盪，亦加劇了通脹居高不下的可能性。這絕非單純的地區性問題。雖然亞洲及歐洲首當其衝，但其對美國產生的連鎖反應亦日漸浮面。原油的影響貫穿整個供應鏈，從貨運、航空，到包裝及肥料，無一幸免。成本上漲的壓力將直接反映在日常用品的價格上，並加重消費者的負擔。無論是加油站、超市收銀處還是機票價格，都已感受到這股壓力。用於塑膠及包裝的石腦油(naphtha)、支撐農業產量的尿素等肥料，以至航空煤油，這些投入成本歸根究柢都與原油息息相關。隨著這些成本上漲，其效應會在整個經濟體系中不斷疊加，最後令家庭住戶承受的通脹壓力百上加斤。*聯儲局恐仍傾向提早或大幅減息，收益率曲線或變陡峭*在此宏觀背景下，另一股被稱為「沃什周期」的力量亦在同步發酵。儘管任期至5月15日的聯儲局主席鮑威爾將留任理事會，但在新任主席沃什(Kevin Warsh)領導下，聯儲局班子的換血，可能促使當局即使在通脹環境下，仍傾向提早或大幅減息。這或會令收益率曲線變得陡峭，尤其是在財政動態亦發生轉變的情況下。許多大型經濟體都可能感受到這種效應。舉例來說，隨著德國增加國防開支並展開更廣泛的財政擴張政策，預計將出現一種財政僵局，持續對長債息率構成上升壓力，並推高借貸成本。*應打破傳統資產類別界限，發掘更廣泛投資機遇*在上述背景下，要滿足抗通脹的收益需求，必須另闢蹊徑。正如肥料成本上漲會蠶食農作物的自然產量，令產出難以維持；投資者面臨的挑戰，正是如何保住自然收益的同時，捍衛經通脹調整後的實質收益。在這種環境下，採取靈活的投資組合策略尤其重要。投資者應從多元資產中獲取穩定的自然收益，同時不犧牲資本增值的潛力。打破傳統資產類別的界限，發掘更廣泛的投資機遇，絕對是破局的關鍵。總括而言，投資者應考慮聚焦於能夠提供可靠自然收益的策略，並以高信貸調整及存續期調整後回報為後盾，並建構全球多元化的跨資產組合。只有這樣，才能在風雲變色的投資市場中更有優勢創造可靠的實質回報。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。