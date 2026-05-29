29/05/2026 09:21
【聚焦人幣】人幣中間價升64點子，兩連升報6.8176，創逾三年高
《經濟通通訊社29日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.8176，較上個交易日升64點子，兩連升，創2023年2月14日以來逾三年新高，較市場預測偏弱約490點，上個交易日報6.8240。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.8176
|-64.00
|1歐元/人民幣
|7.9160
|+39.00
|100日圓/人民幣
|4.2718
|-14.00
|1港元/人民幣
|0.8703
|-8.60
|1英鎊/人民幣
|9.1335
|-42.00
|1澳元/人民幣
|4.8641
|+57.00
|1紐元/人民幣
|4.0354
|+215.00
|1新加坡/人民幣
|5.3271
|-20.00
|1瑞郎/人民幣
|8.6715
|+226.00
|1加元/人民幣
|4.9257
|+97.00
|1人民幣/林吉特
|0.5843
|+16.50
|1人民幣/俄羅斯盧布
|10.4705
|+159.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.3872
|-162.00
|1人民幣/韓元
|220.6000
|-58.00