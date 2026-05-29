29/05/2026 09:22

《行業數據》中物聯：首4月內地社會物流總額121.7萬億元，同比增5.5%

《經濟通通訊社29日專訊》中國物流與採購聯合會公布今年1-4月份物流運行數據。數據顯示，中國物流需求保持韌性增長，結構不斷優化。今年1-4月份，中國社會物流總額為121.7萬億元人民幣，同比增長5.5%。



*高端製造物流增速超一成，即時零售交易額增近三成*



具體來看，1-4月份，工業品物流總額同比增長5.6%，對全社會物流總額增長貢獻率達到74%，仍是支撐物流行業穩定運行的核心支柱。其中，高端製造業物流增長勢頭強勁。1-4月份，高技術製造相關物流需求同比增速仍高於10%。



民生消費物流穩步升級，新業態運行穩中有升。1-4月份，單位與居民物品物流總額同比增長4.8%；線上零售、即時配送等新模式呈現快速發展活力，即時零售交易額同比增長29.2%。隨著數字消費的快速發展，智能家居系統、智能機器人等數字智能類商品消費物流需求增勢較快。



另外，國際物流需求穩步回暖，供應鏈保障能力持續增強。1-4月份，進口貨物物流總額同比增長5%，年內總體延續增長態勢。(wn)