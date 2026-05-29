29/05/2026 14:54

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 廣東1-4月工業增加值同比增3.9%

▷ 社會消費品零售總額增1.4%，餐飲增5.7%

▷ 固定資產投資降6.8%，房地產投資降17.9% More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社29日專訊》據「廣東統計」微信公眾號消息，1-4月份，全省規模以上工業增加值同比增長3.9%。分門類看，採礦業增加值增長16.3%，製造業增長3.3%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長6.0%。分行業看，計算機、通信和其他電子設備製造業增長12.7%；電氣機械和器材製造業增長3.4%，其中電池製造業增長12.8%；電力、熱力生產和供應業增長10.1%，增速比一季度提高0.7個百分點；專用設備製造業、化學原料和化學製品製造業分別增長8.1%、5.3%。分產品看，工業機器人、3D打印設備、集成電路、存儲芯片產品產量分別增長32.3%、57.0%、30.8%、50.8%；部分家電類產品保持較快增長，家用電冰箱、家用洗衣機產品產量分別增長19.5%、14.8%。*餐飲收入增長5.7%，新能源汽車商品零售額增7.6%*1-4月份，全省社會消費品零售總額同比增長1.4%。按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額增長1.5%，鄉村消費品零售額同比持平。按消費類型分，限額以上單位商品零售增長0.1%，限額以上單位餐飲收入增長5.7%。限額以上單位服裝鞋帽針紡織品類、飲料類、糧油食品類商品零售額分別增長15.8%、8.3%、6.7%；限額以上單位通訊器材類、新能源汽車商品零售額分別增長20.0%、7.6%。限額以上單位通過公共網絡實現商品零售額增長6.2%，佔限額以上單位商品零售額比重45.6%。*房地產開發投資降17.9%，互聯網和相關服務業投資增逾7倍*1-4月份，全省固定資產投資同比下降6.8%，扣除房地產開發投資，全省固定資產投資下降2.6%。在大規模設備更新政策支持帶動下，設備工器具投資增長32.5%，工業技術改造投資增長4.8%。基礎設施投資增長3.2%，其中道路運輸業增長7.1%。新動能投資較快增長，高技術產業投資增長21.7%，其中電子計算機及辦公設備製造業投資增長152.6%；互聯網和相關服務業、軟件和信息技術服務業投資分別增長714.1%、29.1%；研究和試驗發展投資增長82.6%。房地產開發投資下降17.9%，新建商品房銷售面積下降15.4%，降幅比一季度略收窄0.2個百分點。(jq)