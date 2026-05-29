29/05/2026 09:39

【聚焦人幣】人民幣中間價創逾三年高，即期開市升50點子報6.7750

《經濟通通訊社29日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.8176，較上個交易日升64點子，兩連升，創2023年2月14日以來逾三年新高，較市場預測偏弱約490點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開50點子，報6.7750，上個交易日即期匯率收盤報6.7800。



隔夜據消息稱美伊達成諒解備忘錄將停火再延長60天，國際油價震盪回落，市場風險偏好回暖，美元指數震盪回落並失守99關口，美債收益率也擴大跌勢，美聯儲加息預期緩解，非美貨幣獲得提振，人民幣有望順勢擴大升勢，不過幅度料仍相對有限。



興業研究最新月度展望認為，人民幣匯率仍處在升值周期中，人民幣匯率趨勢轉向需要境內美元流動性收緊到閾值、境內庫存周期步入去庫周期、中間價相對美元指數升貶的彈性回歸中性等。此外，權益市場的風險情緒反轉也是觀測變量之一。(jq)