29/05/2026 16:37

【聚焦人幣】人幣即期收升115點子，三連升報6.7685，創逾三年高

《經濟通通訊社29日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7685，較上個交易日4時30分收盤價升115點子，三連升，創2023年2月3日以來逾三年新高，全日在6.7668至6.7750之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升60點子，報6.7674。



今日人民幣兌一美元中間價報6.8176，較上個交易日升64點子，兩連升，創2023年2月14日以來逾三年新高，較市場預測偏弱約490點。



市場人士表示，中東地緣緊張局勢趨緩，美元回落，市場對美聯儲進一步加息的押注降溫，風險偏好回升；此外，境內結匯需求偏強的格局短期難改，人民幣整體料延續穩中偏升走勢。



興業研究最新月度展望認為，人民幣匯率仍處在升值周期中，人民幣匯率趨勢轉向需要境內美元流動性收緊到閾值、境內庫存周期步入去庫周期、中間價相對美元指數升貶的彈性回歸中性等。此外，權益市場的風險情緒反轉也是觀測變量之一。(jq)