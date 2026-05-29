29/05/2026 11:59

【綠色債券】財政部在港發60億人民幣綠色主權債券，三年期利率1.42%、五年期1.56%

《經濟通通訊社29日專訊》中國財政部公告，財政部今日代表中央政府在香港成功發行了60億元（人民幣．下同）綠色主權債券。其中，3年期30億元，發行利率為1.42%；5年期30億元，發行利率為1.56%。此次人民幣綠色主權債券受到市場熱烈歡迎，國際投資者認購踴躍，總認購金額624億元，是發行金額的10.4倍。其中，3年期認購倍數達9.8倍，5年期認購倍數達11.0倍。



《路透》表示，兩個期限綠色主權債券的發行利率，均高於香港二級市場同期限國債利率水平。



財政部去年2月發布「中華人民共和國綠色主權債券框架」稱，未來將以此為基礎在境外發行中國綠色主權債券，豐富國際市場高質量綠色債券品種，吸引國際資金支持國內綠色低碳發展。



去年4月，財政部曾在英國倫敦簿記發行了60億元綠色主權債券，三年和五年期各半，發行利率分別為1.88%和1.93%，均低於香港二級市場同期限國債利率水平。(sl)