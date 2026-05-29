29/05/2026 08:33

【ＡＩ】戴爾股價盤後飆逾30%，公司調高AI伺服器銷售額展望至600億美元

《經濟通通訊社29日專訊》戴爾股價周四（28日）盤後上漲逾30%，此前公司給出的年度銷售展望遠超分析師預期，得益於AI伺服器需求推動。



公司在聲明中表示，截至2027年1月的財年營收將在約1670億美元，其中600億美元來自AI伺服器銷售，高於先前約1400億美元的營收展望，也超過分析師平均預期1421億美元。



營運總監Jeff Clarke在聲明中表示，在截至5月1日的季度，公司獲得244億美元AI訂單，實現161億美元AI伺服器銷售額。



第一財季方面，銷售額躍升88%，至438億美元，分析師平均預期為355億美元。(rc)