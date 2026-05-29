29/05/2026 08:47

【外圍經濟】東京通脹連續六個月回落，央行加息路徑存變數

《經濟通通訊社29日專訊》日本總務省周五（29日）公布最新數據，5月東京地區不含新鮮食品的核心消費者物價指數(CPI)按年增1.3%，該數據已連續六個月回落，且低於經濟學家預期。有關數據顯示日本央行的加息路徑仍存變數。



剔除新鮮食品與能源的核心核心CPI則較去年同期上漲1.6%。這項指標剔除了補貼政策帶來的干擾，以及去年物價大幅波動造成的基數偏差，更客觀地反映真實物價走勢。東京整體CPI則按年增1.4%。



*片山：如外匯波動可大膽行動*



有關數據料進一步對日圓構成貶值壓力，日本財務大臣片山皋月表示，如果外匯市場出現波動或投機行為，當局可以采取大膽行動。片山告訴記者，她已根據外匯市場的發展情況調整了措辭。目前不願作進一步評論，稱相關外匯數據尚未公布。(rc)