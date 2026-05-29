29/05/2026 10:10

【外圍經濟】加息預期助推美元錄得月度漲幅，惟華爾街對進一步漲勢持謹慎看法

《經濟通通訊社29日專訊》美元本月上漲，投資者已將美國加息預期反映在定價中，但這也讓華爾街策略師對美元進一步上升持謹慎態度。



彭博美元指數5月以來上漲0.7%，因投資者加大押注聯儲局在2027年初之前加息，這有助於提升美國資產的吸引力。該指數預料將錄得自美元2025年下跌趨勢開始以來的第四次月度上漲。



摩根士丹利、富國銀行等機構的策略師現在關注焦點轉向其他主要央行，可能以更大力度加息的可能性，與此同時，對美伊和平協議的樂觀情緒削弱美元的避險需求。



據彭博匯編的數據，華爾街的共識預期是彭博美元指數到第三季度料將下跌超過1%，到第四季度下跌2%。



摩根士丹利全球宏觀策略主管Matthew Hornbach表示，預計歐洲央行和日本央行未來幾個月，可能將利率上調至更接近美國聯邦基金利率的水平，宏觀經濟環境將支撐美元走軟。(rc)