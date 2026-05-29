29/05/2026 11:43

【ＡＩ】三星電子員工內訌，非晶片部門工會將就薪酬協議提出訴訟

《經濟通通訊社29日專訊》三星電子旗下代表消費性電子產品員工的少數工會，將向韓國法院申請，暫停執行晶片部門員工的薪酬協議。



三星電子工會(SECU)擁有約13000名成員，主要來自該公司的智能手機、電視和家電部門。該工會律師在周五（29日）的法庭聽證會上表示：「SECU工會將請求法院暫停執行該薪酬協議。」



SECU的法律顧問表示，他們將於下周提交修改後的禁令申請文件，並預計法院將在一個月內作出裁決。



三星旗下的另外兩個工會，包括最大的工會，本周投票通過一項薪酬協議，該協議將為三星晶片部門的員工，提供每人近40萬美元的巨額獎金，避免了原定的18天罷工。(rc)