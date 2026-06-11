11/06/2026 16:07

《外資精點》摩通首予五礦資源(01208)「增持」評級，目標價13元

《經濟通通訊社11日專訊》摩通發表研究報告指出，首次覆蓋五礦資源(01208)，給予「增持」評級，目標價13元。



摩通認為，五礦資源是高Beta銅礦股，約90%毛利來自銅業，對銅價變動具有最高的盈利敏感性。雖然公司股價年初至今下跌，仍優於國內銅業同行表現，惟落後於地區和國際同行平均升幅。



摩通對銅價持樂觀態度，預期中國銅股將縮小與國際同行的估值差距。五礦資源以0.8倍市淨率或7.6倍市盈率交易，估值看似便宜，認為有進一步重估空間。除銅價外，該行預期盈利將受惠於穩固的副產品價格、受控的單位成本通脹和去槓桿化。Khoemacau第二期項目預計於2028年前交付13萬噸產能，應有助支持未來產量增長，並認為五礦資源有望在10多年來首次派發股息。(rh)



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。