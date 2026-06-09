08/06/2026 15:32

《外資精點》花旗維持紫金「買入」評級，目標價51.8元

《經濟通通訊社8日專訊》花旗發表研究報告指出，出席了紫金(02899)舉行的股東大會，管理層重申對2026年黃金、銅和鋰年產量指導的承諾，並預期年度成本通脹在5%以內（不包括地緣政治影響）。花旗維持紫金「買入」評級，目標價51.8港元。



在中東衝突成本影響方面，紫金年柴油燃料消耗量為60萬噸，其中海外項目佔總消耗量的55%。自衝突以來，柴油價格上漲約40%，導致每月成本增加約2億元人民幣。紫金生產硫酸，管理層預期如果價格持續，2026年全年收益可達20億至30億元人民幣，抵消柴油成本上升。



在成本控制方面，紫金在同行中擁有最高的股本回報率，並計劃在未來幾年增加產量。公司表示還將用電動卡車替換柴油卡車。低品位礦石的處理將根據具體情況進行，紫金將選擇最合適的技術，而不是尋求最高的回收率。對於新收購的項目，優先考慮增加產量，這是控制成本的最有效方式。



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