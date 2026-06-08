08/06/2026 08:07

【外圍經濟】美國5月非農職位大增17.2萬，遠超預期

《經濟通通訊社8日專訊》美國勞工部上周五（5日）公布的數據顯示，5月份非農就業職位激增17.2萬個，大幅超越預期，反映美國勞動力市場依然強勁。同時，失業率維持在4.3%的穩定水平，符合市場預期。



5月非農新增職位達17.2萬個，較市場原先估計的8.5萬個高出一倍有多。這項強勁的官方數據，與早前公布俗稱「小非農」的ADP就業人數大增12.2萬人的趨勢完全吻合。這反映美國就業市場在裁員緩和與招聘回升的帶動下，呈現出高度穩定性。



期內私人市場新增職位達12萬個，遠超預期的8.5萬個，而政府部門及製造業亦分別增加5.2萬及7000個職位。5月平均時薪按月平穩增長0.3%，每周平均工時則維持在34.3小時。溫和的薪資增幅不僅符合預期，亦有助暫緩市場對薪酬推動二次通脹的憂慮。(kk)