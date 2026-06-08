08/06/2026 08:51

【開市Ｇｏ】外圍熱炒概念遭血洗，美就業數據過分強勁，三股今日染藍

【要聞盤點】



1、美股上周五(5日)全面報跌，受5月非農就業數據遠超預期影響，市場對美聯儲局年底前加息的押注急升，科技及晶片股大瀉。加息憂慮終結了華爾街歷史性的九周連漲。道指收市跌695.15點，或1.35%，報50866.78點；標指跌200.57點，或2.64%，報7383.74點；納指跌1121.53點，或4.18%，報25709.43點。費城半導體指數大跌逾10%。



2、伊朗周日(7日)向以色列發射多輪飛彈，原油期貨亞洲盤初應聲飆升。特朗普表示，伊朗的襲擊不會影響協議前景，仍希望通過談判解決問題，並將敦促以色列不要對德黑蘭採取報復行動。



3、美國5月非農就業人數大增17.2萬，超過所有經濟學家的預期。意外強勁的就業數據加劇通脹擔憂，市場已篤定美聯儲局年底前將加息四分之一厘。美債收益率聯同彭博美元指數應聲急升。



4、高盛研究報告指，不再預期美聯儲局今年會減息。目前在華爾街大型銀行中，僅剩花旗仍預測美聯儲局今年會放鬆政策。



5、克利夫蘭聯儲行長哈馬克表示，鑑於勞動力市場似乎處於平衡狀態，可能很快適合上調利率，不過特朗普再次警告稱，加息將是錯誤之舉。



6、特朗普暗示美國政府有意入股頂尖人工智能公司，並計劃最快本周與AI企業高管討論建立夥伴關係，讓美國公眾分享AI成功帶來的收益。



7、據悉SpaceX創紀錄的750億美元IPO在正式啟動推介後不久已獲超額認購。知情人士表示，由於美國對關鍵技術出口的限制，承銷商被告知不要接受來自中國內地和香港投資者的認購。



8、中國國家主席習近平周一開始對北韓進行為期兩天的訪問，這是習近平七年來首次訪問平壤。韓國和美國將密切關注中國在朝鮮半島無核化這一長期立場是否出現變化。



9、在金價持續承壓之際，中國央行連續第19個月增持黃金。另據彭博計算顯示，中國5月末外匯存底按月增加316.91億美元，達到3.4422萬億美元。



10、據傳有港銀限制內地客開投資帳戶引發關注，香港金管局發言人表示，因應香港證監會的通函，要求券商就內地投資者帳戶的開立和管理採取額外措施，金管局亦同步要求銀行採用與證監會相若的高業務標準，強調內地客開戶仍暢順。



【焦點股】



晶片股：

- 美股晶片股遭猛烈獲利回吐，費城半導體指數大跌逾10%



極兔速遞(01519)、中國鋁業(02600)、百濟神州(06160)

- 進入恒指成分股今日生效



智譜(02513)、壁仞科技(06082)等：

- 調入港股通標的名單



比特幣ETF概念：華夏比特幣(03042)、南方比特幣(03066)、三星比特幣(03155)

- 比特幣價格上周五一度失守6萬美元關口



友邦(01299)

- 上周五斥6.5億元回購874萬股，回購股份數連升3日



迅策(03317)、博泰車聯(02889)、賽目科技(02571)

- 聯手拓車載AI應用，冀增Token經常性收入



加科思(01167)

- 擬斥上限1億元於公開市場回購最多10%股份



愛康醫療(01789)

- 擬斥最多1.5億元回購最多10%股份



歌禮(01672)

- 三大減肥藥亮相ADA年會，口服產品全球三期臨床季內啟動



千百度(01028)

- 3億元人民幣控股人工智能數據服務供應商本原智數



雲知聲(09678)

- 發布新一代AI大模型U2，稱性能對標全球頂尖模型



大陸航空科技(00232)

- 建議售業務及物業供派特別息最多44.33仙，撤銷上市



【油金報價】



紐約期油上升2.39%，報92.70美元/桶



布蘭特期油上升2.48%，報95.40美元/桶



黃金現貨上升0.35%，報4344.51美元/盎司



黃金期貨上升0.08%，報4368.82美元/盎司