08/06/2026 14:57

【外圍經濟】韓日股市遭遇黑色星期一，韓國KOSPI指數收市下跌逾8%，匯市靠穩

《經濟通通訊社8日專訊》韓國金融市場周一遭拋售，中東局勢惡化，美國加息預期上升引發恐慌情緒蔓延。韓國KOSPI指數收市下跌676.18點，或8.29%，報7484.41點，創自3月4日以來最大單日跌幅。



早盤開市後一度崩跌8.8% ，低見7442.73點，並因為跌幅超過8% 而觸發了一級熔斷機制(Circuit Breaker) ，緊急暫停全市場交易20分鐘。雖然英偉達CEO黃仁勳訪韓，但沒有起到提振效果，佔韓股龍頭地位的三星電子收市下跌近10% ，另一記憶體巨頭SK海力士收跌逾6%。



*李在明：韓元跌勢不會持久*



日經225指數亦跌3.85%，報64024.60點。與此同時，韓元跌勢稍止，1美元兌1535韓元。美元兌日圓報160.27，仍處於160關口上方。



韓國總統李在明表示，目前美元兌韓元只是暫時處於高位水平。部分原因是外國投資者在韓國KOSPI指數快速上漲後重新調倉所致，但這種趨勢不太可能持續。(rc)