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08/06/2026 15:03
美元兌日圓報160.27，日本首季GDP按季升0.5%勝預期
美匯指數
|指數
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最新美元匯價
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|美元/日圓
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|0.7973/77
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|1.3944/48
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|0.5796/00
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|美元/人民幣
|6.7858/62
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|美元/港元
|7.8348/52
|7.8348/52
|7.8367/71
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