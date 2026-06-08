08/06/2026 10:43

【ＡＩ】京東與騰訊據報就AI Agent合作，打造跨場景智能服務新模式

《經濟通通訊社8日專訊》內媒報道，京東(09618) 與騰訊(00700)將圍繞AI Agent（人工智能代理）展開深度合作。依托京東的商品供應鏈、履約服務能力及騰訊的生態入口優勢，雙方將共同打造跨場景的智能化服務新範式，推動AI Agent從單點應用走向生態協同。



報道引述消息指，騰訊旗下微信，正在與華為、小米(01810)、OPPO、vivo等手機廠商打通AI Agent合作。另有消息指騰訊已接近啟動微信AI助手的開發測試。此外，騰訊元寶也在推動多個垂直領域的開放合作。



報道又指，京東AI Agent已與華為、OPPO、榮耀等多家主流終端廠商進行深度對接。通過A2A(Agent-to-Agent Protocol)合作，用戶可直接在各終端原生智能體的京東AI Agent內提出購物需求、獲取商品信息，並依托京東的履約與服務體系承接，形成從意圖識別到服務保障閉環。(bi)