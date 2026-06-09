08/06/2026 16:47

【ＡＩ】螞蟻集團推出海外AI支付解決方案，商戶可實現全球智能體營運

《經濟通通訊社8日專訊》螞蟻集團首席執行官韓歆毅在支付寶AI支付生態大會上表示。在大會上，支付寶宣布上線全球首個面向個人用戶的AI錢包，完成AI支付能力的全域布局，構建起覆蓋授權、支付、結算、安全與信任的全棧AI原生支付基礎設施。



近日，螞蟻國際面向全球電子錢包、超級應用和數字銀行等移動支付服務正式推出移動智能體協議（Agentic Mobile Protocol，簡稱AMP），解決全球消費者在AI智能體(agents)中購物時支付便捷、安全、有保障，以及商戶跨市場互聯互通等智能體商業全球化營運的關鍵難題。



對於AI出海企業和跨境電商、航旅、數娛等企業而言，最大的挑戰已經不再是模型能力，而是擁有全球智能體商業+跨境金融無縫營運的能力。螞蟻這一「全域+全球」的布局，為「天生全球化」的AI出海企業與跨境電商鋪設了可觸達、可營運、可增長的智能體商業(agentic commerce)通道。



據機構預測，全球智能體商業市場規模在2025年為57億美元，預計到2030年將達到約280億美元，年複合增長率高達46%。(bi)