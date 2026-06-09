08/06/2026 16:24

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 亞洲科技股波動受美半導體公司業績未達預期影響

▷ 亞洲AI投資集中韓國及台灣少數企業

▷ 集中風險致市場脆弱，業績波動放大影響 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社8日專訊》景順亞太區環球市場策略師趙耀庭表示，本周初，亞洲科技股表現波動，主要受美國市場先前拋售的影響。此前一家大型美國半導體公司業績未達收入預期，且未上調其人工智能(AI)相關指引。他提及，亞洲科技股與美國半導體周期高度相關，兩者不僅共處同一供應鏈，亦面臨相似的投資者配置。AI硬件需求不及預期構成風險。較為悲觀的情境是，由於客戶早前超額下單，可能導致超大型雲服務商的資本開支有所放緩。不過，他認為單一公司的季度業績並不足以預示整個行業的未來趨勢，這僅僅反映出市場對AI相關指引和前景持續上調的預期過高。*在亞洲AI投資主題已變得相當集中*他指出，在亞洲，AI投資主題已變得相當集中，主要由韓國及台灣市場的少數企業主導。到2026年，由AI帶動的半導體出口，或可佔韓國及台灣市場GDP約30%。這種集中風險令市場變得更為脆弱。一旦個別公司業績不及預期，或需求與供應出現擾動時，市場波動往往會被放大。他表示，儘管韓國及台灣股市過去數年顯著上升，但估值並未如市場憂慮般偏高。MSCI韓國指數過去五年的平均市盈率約為10.5倍，目前已回落至7倍以下，同時韓國科技企業仍錄得創紀錄盈利。雖然從前瞻盈利角度看，韓國半導體板塊估值具吸引力，但關鍵在於，目前AI資本開支的增長速度及其所支撐的盈利增長是否能持續。*AI主題仍有長遠發展空間*他提及，歸根究底，更為重要的是，在超大型雲服務商近乎無止境的需求支持下，科技硬件前景仍然穩健。全球範圍內，提供可擴展雲計算及AI算力的數據中心部署仍處於早期階段，並正加速推進。AI主題仍有長遠發展空間。他指出，市場預期或曾過度超前，而目前的調整，他認為屬於一個健康的周期性修正。(bn)