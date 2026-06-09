08/06/2026 16:25

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▷ 股票配置升1%，資金來自現金；固定收益持平

▷ 外匯市場美元低配，韓元、離岸人民幣買盤強勁 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社8日專訊》道富市場今日公布機構投資者指標。道富機構投資者風險偏好指標在5月仍處於正值區間，但較4月高位已明顯回落。幾乎所有資產類別的市場情緒均趨有所降溫，唯有外匯市場整體保持平穩。即便如此，極端持倉水平仍處於高位，這表明儘管市場情緒逐步趨向中性，投資者對風險資產前景仍抱有信心。過去一個月，股票配置小幅上升1個百分點，主要由現金流出提供資金；而剔除國庫券後的固定收益配置基本保持不變。整體來看，機構投資者整體持倉結構穩定，主要資產類別間僅出現有限的再配置。道富市場高級宏觀策略師Noel Dixon表示，截至5月末，資管機構股票配置比例創下2000年以來新高。當月股票持倉提升1個百分點，資金源自現金；固定收益資產配置則整體持平。投資者持續增持美股，其仍為最大的超配資產。美國市場內部，醫療保健、公用事業、信息技術的配置有所上升；而通信服務、能源及房地產板塊持的配置則下降。他指出，外匯市場方面，5月市場對美元仍持負面情緒，該行的美元20天資金流向指標處於底部後四分位區間，機構投資者仍明顯低配美元。儘管美國多項經濟資料意外走強，但利率市場仍僅定價年內聯儲局加息一次，相較於其他主要央行，這一政策預期較為溫和。與此同時，歐元資金流向在5月由月初淨流入轉為淨流出。中東衝突加劇了市場對歐洲經濟前景的擔憂，進而削弱了市場對歐洲資產的需求。亞太市場中，韓元、離岸人民幣、菲律賓比索買盤最為強勁，泰銖、印尼盾、馬來西亞林吉特則出現小幅淨流出。最後，他提及，5月美國主權債券整體加權資金流入明顯增強，意味著機構投資者重新轉為淨買入。相比之下，德國國債全月整體加權資金始終處於淨流出狀態。新興市場主權債券5月同樣延續淨流出。分區域來看，亞太債券持續遭遇淨拋售，拉美債券則迎來資金淨流入。(bn)