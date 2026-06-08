08/06/2026 11:34
《港元利率》一個月拆息報2.74厘，見四個月高位
《經濟通通訊社8日專訊》市場預計美國即將加息，連帶港元拆息抽高，而與樓按相關的一個月拆息見四個月高位，報2.73673厘，升2.155基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.85494厘，升0.97基點。
隔夜息報2.32488厘，升15.547基點；一周拆息升4.572基點，報2.31393厘，兩周則升4.428基點，報2.41321厘。長息方面，六個月拆息升4.328基點，報2.98048厘，一年期則升2.679基點，報3.21399厘。
港元匯價今日在7.8351-7.8338之間上落，最新報7.8348。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.32488厘，升15.547基點；一周拆息升4.572基點，報2.31393厘，兩周則升4.428基點，報2.41321厘。長息方面，六個月拆息升4.328基點，報2.98048厘，一年期則升2.679基點，報3.21399厘。
港元匯價今日在7.8351-7.8338之間上落，最新報7.8348。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.32488
|+15.547
|一周
|2.31393
|+4.572
|兩周
|2.41321
|+4.428
|一個月
|2.73673
|+2.155
|兩個月
|2.80566
|+2.06
|三個月
|2.85494
|+0.97
|六個月
|2.98048
|+4.328
|一年
|3.21399
|+2.679
資料來源：香港銀行公會