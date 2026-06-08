08/06/2026 11:34

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 2.32488 +15.547 一周 2.31393 +4.572 兩周 2.41321 +4.428 一個月 2.73673 +2.155 兩個月 2.80566 +2.06 三個月 2.85494 +0.97 六個月 2.98048 +4.328 一年 3.21399 +2.679

《經濟通通訊社8日專訊》市場預計美國即將加息，連帶港元拆息抽高，而與樓按相關的一個月拆息見四個月高位，報2.73673厘，升2.155基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.85494厘，升0.97基點。隔夜息報2.32488厘，升15.547基點；一周拆息升4.572基點，報2.31393厘，兩周則升4.428基點，報2.41321厘。長息方面，六個月拆息升4.328基點，報2.98048厘，一年期則升2.679基點，報3.21399厘。港元匯價今日在7.8351-7.8338之間上落，最新報7.8348。資料來源：香港銀行公會