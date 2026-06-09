08/06/2026 12:13

靈寶黃金(03330)︰上調回購股份上限至最多3000萬股

《經濟通通訊社8日專訊》靈寶黃金(03330)公布，為進一步增強投資者信心及完善公司之長效激勵機制，董事會已議決調整購回計劃項下擬購回之H股最高數量。



根據調整後的購回計劃，公司不時在公開市場購回之H股數量，將由最多逾691萬股H股調整為最多3000萬股H股。該調整後之最高購回數量分別約佔本公告日期公司已發行股份總數之2.17%及已發行H股總數之2.5%。除上述擬購回之H股最高數量有所調整外，購回計劃之所有其他條款及內容均維持不變。



董事會認為，調整後的購回計劃進一步反映公司對自身價值的認可及對業務長遠發展的信心，有助於深化集團之長期激勵機制，且與集團當前實際經營及財務狀況相符，因此，符合公司及股東之整體利益。(kl)