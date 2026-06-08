08/06/2026 09:20

《真知灼見－溫灼培》加息預期升溫，聯儲局下周議息備受關注

《真知灼見》美國5月非農職位數據出乎市場意料，大幅上升17.2萬個；同時，3月及4月的職位增幅亦合共上修9.3萬個。相關數據顯示，儘管美伊戰爭推高油價，但尚未見對美國勞工市場造成負面影響。至於失業率，則連續第三個月維持在4.3%的水平。



*12月加息機率100%*



在強勁的就業報告支持下，加上此前美國公布的4月PCE通脹數字顯示，美國年通脹率已攀升至3.8%，生產物價指數(PPI)於當月更高見6%，因此市場目前的焦點落在美國聯儲局是否會於12月重啟加息周期。事實上，根據利率期貨價格變化顯示，現時市場估計聯儲局12月加息25基點的機率為100%；而在12月加息後，於明年4月再加息的機率亦達80%。正因市場有著上述擔憂，這使得下周四（18日）聯儲局議息會議的結果特別值得關注。



*關注沃什會否改動通脹指標*



下周四將是聯儲局新任主席沃什的首個議息會。由於正值第二季末，聯儲局各委員亦會對未來息率走勢作出預測，而該預測被稱為「點陣圖」。屆時，透過點陣圖，市場將更能清楚掌握聯儲局的貨幣政策取向。此外，沃什在首場正式議息會上發言，市場會留意他的一言一行。首先，作為美國總統特朗普欽點的聯儲局主席人選，市場關注沃什的取態是否會傾向較寬鬆的貨幣政策，而非緊縮。另外，過去沃什亦曾提出在制定貨幣政策時，應將原本著重的通脹指標，由核心PCE平減指數改為以「截尾均值法(Trimmed-Mean)」來衡量通脹。一旦作出調整，預計將顯著降低市場對聯儲局加息的預期，原因在於現時截尾均值法下的PCE指數遠低於核心PCE。



*美國2年期債息急攀升*



受上述加息預期影響，美國各年期的債息都有所上升。當中美國短期債息反應最大，2年期債券孳息率今早（8日）於亞洲市場攀至4.1761%，這是自2025年2月以來最高水平。至於具指標性的美國10年債息則報4.55%。加息預期亦為美元帶來支持，美匯指數上周五（5日）已重上100指數點之上，今早於亞洲市場報100.05。當然，隨著美元趨強，一眾貨幣相繼走弱。現市場關注本周四（11日）議息的歐洲央行會否加息以紓緩美元強勢帶來的壓力。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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