08/06/2026 10:00

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 瑞士嘉盛：聯儲局或轉鷹派，點陣圖顯示年內不減息

▷ 歐洲央行6月或加息25基點，瑞士央行維持0%利率

▷ 日本5月外匯干預規模創紀錄，未來或需再干預 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道8日專訊》瑞士嘉盛銀行首席經濟師兼經濟研究分析部主管Karsten Junius認為，美聯儲局料轉向更鷹派立場。儘管多家央行預期短期內將加息，但美聯儲局至今仍未將進一步上調政策利率納入議程。相反，新任美聯儲局主席沃什普遍被視為傾向減息。然而，在伊朗戰事及關稅影響下通脹維持高企，加上受強勁人工智能資本開支周期帶動，美國經濟展現較強韌性，令減息理據顯著減弱。因此，預期沃什上任後的首次聯邦公開市場委員會會議將釋出相對鷹派的訊號，點陣圖或顯示年內不會減息，部分官員甚至可能預測加息。*料歐洲央行上調政策利率25點子，瑞士央行維持政策利率於0%*該行預期歐洲央行將於6月11日會議上調政策利率25點子。由於中東局勢持續不明朗，能源價格波動較大，預計央行不會就未來政策會議提供明確前瞻指引。該行預期9月將再度加息，但年內不會進一步收緊政策，並認為市場定價偏向過於鷹派。另一方面，預期瑞士央行將於6月18日維持政策利率於0%不變，並暗示未來幾季毋須調整利率。與2022年不同，目前通脹仍屬溫和，生產者價格疲弱，失業率高於平均水平，製造業產能利用率偏低。因此，儘管短期通脹預測略為上調，瑞士央行整體立場應偏向鴿派。*日本5月干預外匯規模超越過往紀錄，未來或仍需進一步干預*最後，回顧過去40年日本外匯干預的歷史。5月的干預規模已超越過往日本買入日圓的紀錄，但隨著美元兌日圓匯率重返160關口附近，未來或仍需要進一步干預。(wa)