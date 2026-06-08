08/06/2026 10:00
【議息前瞻】瑞士嘉盛：聯儲局料轉向更鷹派立場，點陣圖或顯示年內不會減息
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▷ 瑞士嘉盛：聯儲局或轉鷹派，點陣圖顯示年內不減息
▷ 歐洲央行6月或加息25基點，瑞士央行維持0%利率
▷ 日本5月外匯干預規模創紀錄，未來或需再干預
▷ 歐洲央行6月或加息25基點，瑞士央行維持0%利率
▷ 日本5月外匯干預規模創紀錄，未來或需再干預
*料歐洲央行上調政策利率25點子，瑞士央行維持政策利率於0%*
該行預期歐洲央行將於6月11日會議上調政策利率25點子。由於中東局勢持續不明朗，能源價格波動較大，預計央行不會就未來政策會議提供明確前瞻指引。該行預期9月將再度加息，但年內不會進一步收緊政策，並認為市場定價偏向過於鷹派。
另一方面，預期瑞士央行將於6月18日維持政策利率於0%不變，並暗示未來幾季毋須調整利率。與2022年不同，目前通脹仍屬溫和，生產者價格疲弱，失業率高於平均水平，製造業產能利用率偏低。因此，儘管短期通脹預測略為上調，瑞士央行整體立場應偏向鴿派。
*日本5月干預外匯規模超越過往紀錄，未來或仍需進一步干預*
最後，回顧過去40年日本外匯干預的歷史。5月的干預規模已超越過往日本買入日圓的紀錄，但隨著美元兌日圓匯率重返160關口附近，未來或仍需要進一步干預。(wa)