08/06/2026 12:18

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 聯儲局官員洛根、哈馬克支持未來數月加息

▷ 美國職位空缺回升、失業率穩定、招聘加快

▷ 日本央行擬本月加息至1%，年底前至1.25% More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道8日專訊》RBC BlueBay資產管理固定收益首席投資總監Mark Dowding指， 過去一周，隨著市場步入本月稍後的各大央行會議，全球孳息率略為回升。在6月聯儲局議息會議前的靜默期開始前，洛根(Lorie Logan)及哈馬克(Beth Hammack)均傾向在未來數月推行加息政策。鑑於經濟數據強勁，加上股市表現暢旺，聯儲局官員似乎轉向更為鷹派的立場。2026年初，市場原先預期勞動市場將轉弱，成為利率下行的主要因素之一；然而，近期數據顯示職位空缺回升、失業率保持穩定，招聘步伐亦略有加快。近日公布的美國勞動市場報告一如既往備受關注，目前幾乎未見經濟動能明顯減弱的跡象。*AI能降低通脹說法受質疑，聯儲局或摒棄鮑威爾寬鬆取向*相比之下，在人工智能(AI)熱潮帶動下，通脹風險持續升溫。與此同時，愈來愈多經濟學家開始質疑AI能透過提高生產力降低通脹的說法。歷史經驗顯示，每當出現能夠提升增長率及生產力的重大技術進步，中性利率往往亦隨之走高。因此，除非AI最終導致經濟顯著轉弱，例如就業率大幅下滑引發消費開支急劇收縮，否則若認為AI的出現會有不同結果，並不符合歷史經驗。儘管市場普遍預期6月聯儲局議息會議不會調整貨幣政策，但隨著沃什主導的聯儲局逐步收緊前瞻指引策略，局方或將摒棄鮑威爾的寬鬆取向。沃什將有意彰顯其政策立場，強調決策不受白宮干預，以鞏固其政策定位。對於部分仍寄望減息的市場參與者而言，上述政策或帶來偏鷹派的影響。然而，若有效利率維持在3.625%，並無充分證據顯示當前貨幣政策具有明顯緊縮性；相反，當前金融狀況指數顯示，美國貨幣政策仍然偏向寬鬆。在此背景下，市場頻頻提出質疑：聯儲局去年底啟動減息周期是否合適？因當前或需逆轉利率決策，以防止通脹上行風險持續累積。因此，若夏季通脹數據持續強勁，加上股市不斷創新高，市場對9月加息的預期或將升溫，從而令美國國債孳息率持續受壓。儘管聯儲局採取更鷹派的立場或會促使收益率曲線趨平，但若國債供應過剩及財政開支持續擴張，長端孳息率仍可能面臨上行壓力。與此同時，繼續看好通脹掛鈎債券的盈虧平衡通脹利率所具備的配置價值。市場對價格上行風險的評估仍然過於樂觀。*料日本央行本月上調政策利率至1%，年底前提升至1.25%*在日本，預期日本央行將於本月議息會議上把政策利率上調至1%，並於年底前進一步提升至1.25%。日本央行行長植田和男近期的言論顯示，若通脹上行風險持續累積，當局或考慮加快貨幣政策正常化步伐。若貨幣政策正常化路徑更為清晰，料有助支持日本長期國債及日圓走勢。不過，市場一直擔心首相高市早苗傾向寬鬆的政策立場會造成政治干預。猶幸高市近期言論顯示，其已意識到過度寬鬆的政策取向可能適得其反，導致日圓再度走弱並對其民望構成壓力。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。