08/06/2026 09:20
【聚焦人幣】人幣中間價貶41點子，報6.8198
《經濟通通訊社8日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.8198，較上個交易日跌41點子，較市場預測偏弱約250點，上個交易日報6.8157。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.8198
|+41.00
|1歐元/人民幣
|7.8476
|-443.00
|100日圓/人民幣
|4.2495
|-15.00
|1港元/人民幣
|0.8705
|+4.30
|1英鎊/人民幣
|9.0812
|-419.00
|1澳元/人民幣
|4.7971
|-486.00
|1紐元/人民幣
|3.9486
|-399.00
|1新加坡/人民幣
|5.2754
|-162.00
|1瑞郎/人民幣
|8.5508
|-644.00
|1加元/人民幣
|4.8802
|-41.00
|1人民幣/林吉特
|0.5936
|+32.40
|1人民幣/俄羅斯盧布
|10.8451
|+151.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4331
|+338.00
|1人民幣/韓元
|228.6500
|+233.00