08/06/2026 18:09

【中東戰火】路透：受中東供應受擾影響，中國煉油企業推遲項目投產

《經濟通通訊社8日專訊》據《路透》報道，知情人士稱，由於伊朗戰爭導致經由霍爾木茲海峽的中東石油供應受到干擾，中國煉油企業已推遲了原定於今年投產的兩個項目。此次延遲涉及總計50萬桶/日的產能，可能抑制中國新增原油需求和全球原油價格。



五位知情人士透露，華錦阿美石油化工有限公司(HAPCO)已將其位於東北盤錦的日加工能力30萬桶的煉油廠投產時間從5月或6月推遲至9月或10月初。HAPCO是由沙特阿美(Saudi Aramco) 聯手中國北方工業集團、盤錦鑫誠實業集團設立的合資企業。諮詢公司Energy Aspects此前表示，由於霍爾木茲海峽供應中斷導致原料供應存在不確定性，預計該煉油廠將在第三季度後半段投產。



此外，據三位熟悉相關情況的人士透露，中國石油大連煉油廠計劃重啟的一套日處理20萬桶原油裝置已被無限期推遲。(jq)