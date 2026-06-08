08/06/2026 09:36

【聚焦人幣】人民幣兌一美元即期開市升148點子，報6.7860

《經濟通通訊社8日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.8198，較上個交易日跌41點子，較市場預測偏弱約250點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開148點子，報6.7860，上個交易日即期匯率收盤報6.7712。



上日美國非農數據大幅向好，美聯儲年內加息預期驟然升溫，全球金融市場遭血洗，美元指數回到100關口上方的兩個月高點，人民幣料持續承壓，但是否會改變國內持匯頭寸的結匯意願，還有待觀察。



中金公司外匯團隊最新周度展望稱，人民幣日內漲跌方向與美指大體保持一致，不過波動性更低。穩定的結匯與套保需求或依舊是人民幣匯率相對穩定的重要支撐。若美元短期偏向反彈，人民幣匯率或偏弱震盪，不過跌幅亦受到當前外匯市場整體預期向好的限制。(jq)