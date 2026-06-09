08/06/2026 16:39

【聚焦人幣】人幣即期收跌132點子報6.7844，創近兩周低

《經濟通通訊社8日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7844，較上個交易日4時30分收盤價跌132點子，創5月26日以來近兩周低，全日在6.7822至6.7900之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升41點子，報6.7861。



今日人民幣兌一美元中間價報6.8198，較上個交易日跌41點子，較市場預測偏弱約250點。



市場人士表示，市場繼續消化美國非農數據帶來的衝擊，不過逢高結匯需求仍不少，這繼續限制人民幣的調整空間。



一中資行交易員稱，從非農數據看，美元短期可能延續偏強，接下來除了美伊局勢，還需重點關注美國的CPI、PPI數據，如果CPI數據超預期，估計美元還可能進一步上衝；人民幣短期內可能跟著美元小幅調整，不過空間估計也不大。



平安銀行金融市場部最新觀點認為，美元/人民幣本周先關注6.80位置的阻力突破情況，若突破則波動區間上移到6.80到6.82。若不能突破則再次在6.76有一定支撐。(jq)