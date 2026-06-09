08/06/2026 16:59

【ＡＩ】微信宣布面向小程式開發者提供接入微信AI生態能力

《經濟通通訊社8日專訊》騰訊(00700)旗下「微信開發者」微信公眾號發布「關於開發者接入微信AI生態的指引」稱，微信開放平台為各位小程序開發者提供便捷接入微信AI生態的能力，接入後開發者的小程序將有機會被微信AI推薦和調用；未完成接入的小程序，將無法被微信AI調用。



微信提供兩種接入模式，開發者可按需選擇。一是自動模式：授權平台提審時讀取小程序源碼，無需投入額外開發。同時，平台將分析開發者的小程序頁面，讓微信AI能直接操作。二是開發模式：開發者可基於小程序業務特性，自主個性化開發。通過平台評測與審核後，可被微信Al調用。



微信表示，兩種模式不互斥，可同時開啟。開發者可按需要在網頁端「微信公眾平台-基礎功能-AI能力」或小程序「微信開發者助手-微信AI管理」中選擇合適的接入模式。



微信並指，目前有關功能仍處於內測階段，用戶暫時未能體驗。



此前有外媒報道稱，微信將推出一款AI智能體，計劃最快將於本月啟動公開上線前所需的合規審批流程。內媒隨後引述騰訊人士表示，暫無法確定微信AI智能體何時推出，其上線時間很大程度上取決於監管方對智能體的審批進度。(sl)