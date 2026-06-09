08/06/2026 18:11

【ＡＩ】國家數據局推進人工智能數據集建設新方案

《經濟通通訊社8日專訊》據《央視新聞》報道，國家數據局今日發布《關於推進行業高質量數據集建設行動的實施方案》（以下簡稱《實施方案》），這是國家層面首次對數據賦能人工智能發展作出的系統性部署。



《實施方案》圍繞行業高質量數據集供給、流通、應用等關鍵環節，部署六大專項行動，提出面向人工智能應用需求，持續推進文本、圖像、音視頻等多模態高質量數據集建設；聚焦智能體、具身智能和世界模型等重點方向，要求加快推進數據集建設；引導具備條件的地區因地制宜開展數據標注創新試驗區建設。



國家數據發展研究院院長胡堅波表示，《實施方案》圍繞數據集建設全鏈條作出了系統部署。聚焦科學研究、工業製造、低空經濟、具身智能等重點和創新領域，有針對性地推進數據集建設，同步推動數據標注轉型升級，全面提升數據供給能力與水平。(jq)