08/06/2026 12:35

《匯海威言－毛偉廉》強勁非農重燃加息預期，黃金短期受壓

《匯海威言》上周五（5日）晚間，美國公布5月非農職位新增17.2萬份，遠超市場預期的8.5萬及前值11.5萬（修正為17.9萬），數據公布後迅速推升加息預期。美元指數隨即突破100關口，美債息顯著上揚，帶動金價大幅回落，單日急跌146美元至每盎司4329美元。同時，美股三大指數亦明顯受壓，納指暴瀉，反映市場對該數據反應強烈。市場焦點將轉向周三（10日）公布的美國5月通脹數據，以判斷加息預期會否進一步升溫。



市場的加息預期其實是一連串連鎖反應的結果，而這一切的根源，是霍爾木茲海峽至今仍未能全面通航。能源供應受阻，推高油價，也令通脹預期重新升溫，從而令市場揣測美國聯儲局或須加息來壓抑通脹。強勁的非農數據，只是推升市場情緒的助燃劑，把投資者早已累積的憂慮全面引爆。華爾街主流機構亦迅速轉向，例如高盛已放棄今年減息預測，並上調加息機率；法國巴黎銀行甚至預計，聯儲局或於2026年12月開始連續加息，反映市場預期正在明顯走向鷹派。



*展望本周黃金及油價走勢*



黃金方面，短期走勢偏弱，預料維持在低位4200至4500美元區間波動。隨著美債息持續急升，對金價形成壓力，加上技術形態轉弱，跌穿關鍵支持位4366美元，短線下行風險未消。除非美國經濟數據出現明顯轉弱，否則金價短期內難有大幅反彈動力。



紐約油價方面，則處於看漲看淡激烈博弈之中。霍爾木茲海峽問題仍為油價提供支持，但同時，高油價已開始抑制需求，加上OPEC+有增產預期，7月起日均增產約18.8萬桶，限制了油價升幅空間。因此，油價預計維持在90至96美元區間波動，市場目前缺乏一致性的方向判斷。



本周最關鍵的消息，集中在周三公布的美國5月按年CPI，將成為決定加息預期走向的核心指標；另外，周四（11日）歐洲央行議息結果將影響美元強弱，目前普遍預計加息0.25厘，或進而牽動金價下跌，而同日美國5月按月PPI數據則有助進一步確認通脹趨勢。



*最新的WGC報告有甚麼啟示？*



世界黃金協會(WGC)於6月3日公布數據，顯示本年4月全球央行淨增持黃金約17噸，扭轉3月近30噸的淨拋售，反映央行重新恢復買入。主要增持來自波蘭（14噸）、中國（8.09噸，連續第18個月增持）及捷克（約2噸）。儘管4月金價回調，部分資金緊張的國家曾減持套現，但整體而言，央行仍持續吸納黃金，顯示長期需求未變。近年央行已成為最穩定的買家，其目的以長期戰略配置為主。



WGC最新數據所帶出的核心啟示是：在美國財政赤字及國債規模持續擴張下，各國央行對美元資產的依賴逐步降低，轉而增加黃金配置，黃金已不再僅僅是傳統意義上的避險工具，正逐步轉型為全球央行資產配置中的「核心戰略資產」，其長遠需求基礎因此更為穩固。



*本周黃金技術分析*



上周五（5日）現貨金收在每盎司4329美元，跌破了重要支持位4366美元（5月28日低位），料本周延續跌勢，下個支持位是4306美元（3月24日低位），若失守，則可能下試4098美元（3月23日低位）。上方首個阻力位在4515美元（6月4日高位），若突破，下個阻力位是4595美元（5月29日高位）。



*本周重要經濟數據*



周三（10日）

20:30：美國5月按年通脹率，預測上升4.2%，前值上升3.8%。

21:45：加拿大央行議息，預計利率維持在2.25厘不變。



周四（11日）

01:00：美國拍賣10年期國債，上次中標利率為4.468%。

20:30：美國5月按月PPI，預測上升0.7%，前值上升1.4%。

20:45：歐洲央行議息，預計加息0.25厘，利率升至2.15厘。



*本文撰於2026年6月8日上午0時15分



《高歌期貨業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



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