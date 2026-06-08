08/06/2026 11:30

【ＡＩ】黃仁勳及SK集團會長崔泰源會見記者，發布AI合作願景

《經濟通通訊社8日專訊》SK集團會長崔泰源周一（8日）在SK集團總部，會見英偉達CEO黃仁勳，並共同會見記者。



崔泰源表示，SK集團將與英偉達攜手打造AI工廠，雙方合作其間以存儲領域為主，之後將全面擴大到SK集團所有業務領域。



黃仁勳則強調，英偉達目睹全球範圍內對AI工廠的巨大需求，相關產業處於繁榮階段，這正是英偉達和SK集團此次建立夥伴關係的理由。他強調，SK海力士一直是英偉達的最大儲存半導體合作夥伴，地位今後也將保持不變。



據SK海力士單季報告，今年第一季度SK海力士面向英偉達的銷售額達7.7806萬億韓元（約50 億美元）。(rc)