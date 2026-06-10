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09/06/2026 17:05
歐元兌美元報1.1551，德國4月貿易順差跌至145億歐元遜預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|99.900
|100.045
|-0.145
最新美元匯價
|
|17:00報價
|16:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|160.16/20
|160.17/21
|160.16/20
|歐元/美元
|1.1549/53
|1.1539/43
|1.1533/37
|英鎊/美元
|1.3378/82
|1.3374/78
|1.3339/43
|美元/瑞郎
|0.7963/67
|0.7968/72
|0.7978/82
|美元/加元
|1.3936/40
|1.3937/41
|1.3954/58
|澳元/美元
|0.7050/54
|0.7053/57
|0.7044/48
|紐元/美元
|0.5828/32
|0.5829/33
|0.5807/11
|美元/人民幣
|6.7689/93
|6.7714/18
|6.7665/69
|美元/港元
|7.8362/66
|7.8367/71
|7.8370/74
*上述報價只供參考用