61,916.0000
+186.0000
(0.301%)
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
最佳銀行兌換
61,916.00
+186.00
+0.301%
1,644.6700
+5.1500
+0.314%
09/06/2026 18:05
美匯指數報99.805，關注美國最新ADP就業數據
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|99.805
|100.045
|-0.240
最新美元匯價
|貨幣名稱
|18:00報價
|17:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|160.18/22
|160.16/20
|160.16/20
|歐元/美元
|1.1560/64
|1.1549/53
|1.1533/37
|英鎊/美元
|1.3386/90
|1.3378/82
|1.3339/43
|美元/瑞郎
|0.7962/66
|0.7963/67
|0.7978/82
|美元/加元
|1.3935/39
|1.3936/40
|1.3954/58
|澳元/美元
|0.7049/53
|0.7050/54
|0.7044/48
|紐元/美元
|0.5829/33
|0.5828/32
|0.5807/11
|美元/人民幣
|6.7699/03
|6.7689/93
|6.7665/69
|美元/港元
|7.8366/70
|7.8362/66
|7.8370/74
*上述報價只供參考用