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09/06/2026 09:06
美匯指數報100.034，美國5月1年期通脹預期微跌至3.5%
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|100.034
|100.045
|-0.011
最新美元匯價
|貨幣名稱
|09:00報價
|08:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|160.22/26
|160.20/24
|160.16/20
|歐元/美元
|1.1530/34
|1.1529/33
|1.1533/37
|英鎊/美元
|1.3335/39
|1.3335/39
|1.3339/43
|美元/瑞郎
|0.7979/83
|0.7979/83
|0.7978/82
|美元/加元
|1.3951/55
|1.3954/58
|1.3954/58
|澳元/美元
|0.7042/46
|0.7041/45
|0.7044/48
|紐元/美元
|0.5804/08
|0.5804/08
|0.5807/11
|美元/人民幣
|6.7834/38
|6.7781/85
|6.7665/69
|美元/港元
|7.8367/71
|7.8360/64
|7.8370/74
上述報價只供參考用