09/06/2026 08:27

【中東戰火】伊朗戰火第102日，特朗普稱未來兩周內宣布全面勝利

《經濟通通訊社9日專訊》美國總統特朗普周一（8日）在一場集會上表示，美國將在未來兩周內宣布對伊朗戰爭取得「全面勝利」。



他稱，美國和伊朗現在正在談判，伊朗願意同意不擁有核武器，勝利將「很快」到來，屆時油價將下跌。



與此同時，伊朗和以色列同意暫緩對彼此的打擊。以色列總理內塔尼亞胡在電視講話中表示，以色列將暫緩對伊朗開火，但如果德黑蘭再次發動攻擊，以方將予以回應。



一名白宮官員證實，當日較早前，特朗普與內塔尼亞胡通電話，但未透露談話細節。內塔尼亞胡表示，他在通話中告訴特朗普，以色列擁有自衛權。



伊朗中央軍事指揮部表示，如果以色列繼續發動襲擊，包括在黎巴嫩南部，「比以往更加嚴厲、更具毀滅性的行動將接踵而至」。(jf)