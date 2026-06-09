09/06/2026 11:17

【ＡＩ】黃仁勳結束為期五天訪韓行程，將與韓企合作發展AI業

《經濟通通訊社9日專訊》英偉達(US.NVDA)CEO黃仁勳周二（9日）結束為期5天的訪韓行程啟程返美。他離開首爾時舉行記者會稱，英偉達將與韓國企業一道開啟AI產業的未來。



對於訪韓成果，黃仁勳表示，英偉達與SK海力士建立了長期合作夥伴關係，以促進業務拓展與合作多樣化；與NAVER和SK電訊分別建立了AI雲夥伴關係。



被問及英偉達對韓國做出何種貢獻時，黃仁勳表示，英偉達對韓做出的最大貢獻就是構築AI產業並創造AI生態環境，將攜手推動AI產業發展。



*黃仁勳拒絕赴參院就AI作證*



與此同時，美國民主黨參議員沃倫發表聲明，對黃仁勳拒絕赴參院，就AI問題作證表示遺憾。沃倫在聲明中表示：「我感謝黃先生的回應，但美國民眾理應在公開場合得到答案。」(jf)