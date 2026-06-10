09/06/2026 15:50

【外圍經濟】印尼央行意外加息引發債市波動，5年期國債孳息率升至6年高位

《經濟通通訊社9日專訊》印尼央行周二臨時宣布加息，以平抑市場波動，印尼盾匯率和股市雙雙走高，但國債遭拋售，5年期國債孳息率升至6年多高位。



印尼5年期國債孳息率上漲17個基點，至7.5%以上，為2020年5月以來的最高水平。投資者因擔憂總統普拉博沃的干預主義經濟議程，及支出計劃而紛紛拋售國債。



印尼10年期國債孳息率升至近4年高位，漲23個基點至7.51%，為2022年以來最高水平。雖然國債孳息率大幅上漲，但潛在買家均保持觀望，凸顯印尼作為主要新興市場投資目的地的吸引力正在減弱。



在中央加息舉動下，美元兌印尼盾跌0.7%，至18048。印尼基準股指大漲超5%，國有銀行領漲，創下逾一年來的最大漲幅。(jf)