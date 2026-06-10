09/06/2026 14:59

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 凱基維持2026年美國經濟增長預測2.2%

▷ AI投資成美國經濟主要驅動力

▷ 美聯儲利率不變，美債收益率或升至4.8%以上 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社9日專訊》KGI凱基今天發布2026下半年環球市場展望，面對美伊戰爭與通脹陰影，2026下半年的美國經濟將靠AI投資突圍，甚至帶旺其他板塊。當美聯儲維持利率不變，美債收益率恐飆升至4.8%以上。中港市場方面，正處於結構轉型期，高技術出口展現出顯著的增長韌性，但在中美兩國宏觀環境與政策同時出現變化的背景下，加上中港股市估值維持於相對低位，中央公布經濟增長目標後，將驅動市場重整。該行表示，在此背景下，對2026下半年布局該行維持「LEAD」策略建議，即是「Liquidity Shift（資金挪移）」、「Earnings Focused（聚焦盈利）」、「Adding Credit（加碼信用）」、以及「Diversified Assets（資產分散）」。凱基國際財富管理主管魏志傑表示，利率見頂、傳統資產相關性失效的宏觀環境下，投資者已難以依靠被動持有現金。該行的「LEAD」策略正是針對這一背景而設，採取主動型、高確信度的投資指南。透過將流動資金配置於人工智能基礎設施的結構性增長周期，同時在高評級企業信貸中釋放可預測的機構級收益，該行協助客戶構建更具韌性的多元資產組合。*當前美國經濟主軸是投資*該行表示，2026下半年美國經濟表現仍將有不錯的表現。儘管在美伊戰爭、油價或通脹的陰影下消費面臨壓力，但當前美國經濟主軸是投資、特別是AI資本支出驅動的趨勢逐漸明朗，並不如過去依賴消費拉動的經濟結構、因此受影響較小。此外，當前不僅是美國、全球經濟生產鏈依賴原油的程度都在降低、而美國因本身產油，受到的影響就更小了。該行維持先前對2026美國經濟增長2.2%的預測。該行提及，歐元區經濟降溫與能源壓力並存，政策觀望下信用條件持續收緊；日本內需動能放緩，外需在半導體支撐下仍具韌性，通脹尚未穩定達標使政策正常化維持謹慎；中國內需、房地產依然偏疲弱，惟全球AI投資周期帶動外需與新興產業活躍，緩解經濟大幅下行的可能性。(bn)