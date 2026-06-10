09/06/2026 14:59

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 凱基預期美聯儲2024年維持利率不變至年底

▷ 凱基將2026年標普500目標調升至8000點

▷ 美聯儲連續三次會議維持利率不變 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社9日專訊》KGI凱基今天發布2026下半年環球市場展望指出，由於油價居高不下導致美國物價壓力逐漸上行，加上失業率維持穩定，美聯儲已連續三次會議維持利率不變，預期今年將繼續維持利率不變至年底，且若未來出現中長期通脹預期失控、薪金漲幅重新加速等情況，美聯儲將面臨加息壓力。該行指出，對於美股，受惠於AI資本支出暢旺、提高生產力，盈利預計進一步上調至按年增近20%的水平；且因這方面的效果逐漸擴散，惠及其他非科技板塊，整個基本面非常良好。該行表示，在估值方面，儘管10年債孳息率受通脹預期升高等影響推高，但因基本面如利潤率持續推升，有效壓制風險溢價於低水平，折現率並未飆升，也不至於對估值造成太大壓力。整體來看，在基本因素改善、估值方面影響卻有限的情況下，該行將2026年標普500目標調升為8000點。*建議避開CCC/Caa級或以下之美國非投資等級公司債*該行提及，在板塊方面，除了Al題材為主軸的增長股外，受其擴散影響較為明顯的周期性股份也會有表現機會，大市走勢會呈現一個較百花齊放的格局。該行指出，在債券投資方面，隨著通脹升溫和加息預期更趨濃厚，10年期國債孳息率在今年第二和三季裏不排除可能上探4.8%以上；建議逢美債孳息率彈高時，可考慮配置中長期美國國債或較高信評的美國投資等級公司債，並且，考量美國信用較差的企業資產質素惡化且較易受高油價衝擊，建議避開CCC/Caa級或以下之美國非投資等級公司債。*AI資本支出已成為美國經濟主要增長動能*凱基投顧董事長朱晏民表示，美國經濟雖面臨油價與通脹壓力，但AI資本支出已成為主要增長動能，使經濟對消費與能源的依賴下降，支持美國經濟與企業盈利維持韌性。(bn)