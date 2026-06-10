09/06/2026 16:46

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 2024/25年住戶月均開支32472元，較2019/20年增7.4%

▷ 住屋佔總開支39.3%，食品佔24.1%

▷ 香港島住戶月均開支45334元，高於九龍與新界 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社9日專訊》政府統計處今日發布2024/25年住戶開支統計調查的主要結果。根據慣例，香港每五年進行一次住戶開支統計調查，以搜集住戶開支模式的最新資料。統計調查的結果是更新消費物價指數開支權數的重要數據來源，亦可用於研究本港住戶的消費行為。最新一輪的住戶開支統計調查數據搜集工作在2024年10月至2025年9月進行，約有7400個住戶參與。根據2024/25年住戶開支統計調查的結果，住戶每月於香港境內的食品、消費商品及服務的平均開支為32472元，較2019/20年統計調查的結果上升7.4%。住戶的平均開支較五年前高，主要是由於物價通脹。按人均計算，每人每月平均開支為12201元，較2019/20年上升13.9%。在住戶總開支中，住屋及食品的開支比重最大，分別佔39.3%及24.1%。此外，雜項服務（16.9%）亦佔顯著比重。按房屋類型分析，居住在公營、資助及私人房屋的住戶，每月平均開支分別為16181元、28932元及41174元。按地區劃分，香港島住戶的每月平均開支為45334元，較九龍住戶（28434元）及新界住戶（31024元）高。就網上購物而言，住戶每月平均開支為1467元，佔總開支的4.5%，金額較2019/20年上升46.5%。值得注意的是，2019/20年住戶開支統計調查在2019冠狀病毒病疫情期間進行數據搜集，當時住戶消費模式受到嚴重影響。因此，在比較2024/25年與2019/20年住戶開支統計調查的結果時，應小心闡釋。自2021年起，統計處每年檢討及更新消費物價指數的開支權數。2024/25年住戶開支統計調查的結果已納入2025年消費物價指數開支權數的全面更新。更新後的權數已用於編製自2026年4月統計月份起的消費物價指數。(ul)