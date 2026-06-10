09/06/2026 16:51

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▷ 進出口貿易業年升33.3%、保險業年升31%

▷ 貨倉及倉庫業年跌2.0% More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社9日專訊》政府統計處今日發表的業務收益指數的臨時數字顯示，2026年第一季與2025年第一季比較，差不多所有主要服務行業以價值計算的業務收益均有不同程度的升幅。2026年第一季與2025年第一季比較，進出口貿易業（+33.3%）、保險業（+31.0%）、金融業（銀行除外）（+19.5%）、批發業（+17.4%）、零售業（+12.1%）及銀行業（+11.7%）的業務收益指數均錄得雙位數升幅。另一方面，貨倉及倉庫業的業務收益指數同期則下跌2.0%。按服務界別分析，電腦及資訊科技服務界別的業務收益指數同期按年上升103.3%，而旅遊、會議及展覽服務界別的業務收益指數亦按年上升8.3%。2026年第一季與2025年第四季比較，不少主要服務行業經季節性調整的業務收益（以價值計算）均錄得不同程度的升幅。當中，保險業（+31.8%）、進出口貿易業（+29.9%）、批發業（+16.9%）及銀行業（+15.4%）的業務收益指數均錄得雙位數升幅。另一方面，金融業（銀行除外）的業務收益指數同期則下跌12.1%。按服務界別分析，2026年第一季與2025年第四季比較，電腦及資訊科技服務界別經季節性調整的業務收益指數上升41.2%，而旅遊、會議及展覽服務界別經季節性調整的業務收益指數則下跌0.8%。政府發言人表示，2026年第一季差不多所有服務行業的業務收益均較去年同期上升，當中進出口貿易業、保險業、金融業（銀行除外）、批發業、零售業及銀行業的業務收益均錄得雙位數升幅。展望未來，服務行業的業務整體而言應會進一步擴張。本地經濟持續增長和訪港旅客顯著增加應為各個服務行業提供支持。政府會繼續密切留意地緣政治局勢演變及外圍環境不確定因素所帶來的潛在下行風險。(ul)