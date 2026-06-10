09/06/2026 16:54

《本港經濟》政府統計處：5月份中小企業務收益的動向指數升至44.4

《經濟通通訊社9日專訊》政府統計處今日發表2026年5月份中小型企業（中小企）業務狀況按月統計調查的結果。



中小企業務收益的現時動向指數從2026年4月在收縮區域的44.0上升至2026年5月的44.4，而未來一個月（即2026年6月）的業務收益展望動向指數為47.2。按行業分析，一些統計調查涵蓋的行業的業務收益現時動向指數在2026年5月較上月上升，特別是飲食業（從38.1上升至41.1）、物流業（從38.1上升至40.7）及零售業（從40.8上升至42.6）。



進出口貿易業新訂單的現時動向指數從2026年4月的46.1輕微下跌至2026年5月的46.0，而未來一個月（即2026年6月）的新訂單展望動向指數為47.8。



政府發言人表示，五月中小企的營商氣氛大致穩定，但受中東地緣政治緊張局勢影響，情緒仍然審慎。中小企業務收益的現時動向指數較上月略為改善，展望動向指數則微跌。與此同時，整體就業情況維持平穩。



展望未來，香港強韌的經濟增長前景應會為本地營商氣氛提供支持，但中東衝突的變數仍是影響營商氣氛的一個短期不確定因素。為協助中小企應對波動的市場環境，政府已採取針對性措施，並會繼續密切監察情況。(ul)