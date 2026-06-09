09/06/2026 08:38

【開市Ｇｏ】伊以同意停火，阿里百度藥明康德等被美列涉軍名單

【要聞盤點】



1、華爾街多家大型銀行的策略師認為，上周五(5日)科技股回調屬健康調整，美股牛市格局未改，美股本周焦點落在上周急瀉後的半導體板塊反彈，以及SpaceX超大型IPO。道指周一（8日）開市早段向上，升幅一度擴大至410點，惟尾市反覆偏軟，收市倒跌80.77點，或0.16%，報50786.01點；標指升21.99點，或0.3%，報7405.73點；納指升220.23點，或0.86%，報25929.66點。日經期貨開報65702點，升0.18%。



2、伊朗和以色列同意暫停交火，特朗普尋求避免局勢升級，但強調在和平協議達成前將繼續維持對伊朗港口的封鎖。以色列拒絕伊朗關於不要攻擊黎巴嫩的警告。



3、OpenAI向美國證券交易委員會保密提交IPO文件。SpaceX的IPO據悉獲得大幅超額認購，承銷商預計將於紐約時間周三美股盤後停止接受機構投資者訂單。



4、谷歌(US.GOOG)據報將2028年逾300萬顆專用AI晶片訂單交給英特爾(US.INTC)，英特爾股價創一個月來最大漲幅。



5、蘋果(US.AAPL)發布新一代人工智能(AI)平台及升級版語音助手Siri，投資者反應平淡，公司稱新AI功能在中國大陸暫不提供。



6、Michael Saylor旗下的Strategy在比特幣大跌後恢復購買該加密貨幣，總計買入1550枚。



7、五角大樓將阿里巴巴、百度、比亞迪、藥明康德等數十家中企列入支持中國軍方的實體名單。



8、城堡證券預測，投資者面臨的下一個重大風險是金融環境的收緊，通脹壓力或迫使聯儲局很快加息。



9、中國國家主席習近平在平壤會見北韓最高領導人金正恩，承諾擴大兩國在貿易、農業和科技等領域合作，未公開提及北韓核問題。



10、新鴻基地產簽訂一筆200億元的5年期定期及循環銀團貸款。是次貸款吸引16家金融機構參與，在協調安排行階段，融資金額更由最初的50億元大幅增至超過260億元。



11、內地汽車無線傳感SoC晶片公司SENASIC(06675)今日至周五（12日）招股，計劃全球發行5340.7萬股，每股作價18.36元，集資額最多達9.81億元，每手200股，入場費3709.04元。公司預期於下周二（16日）掛牌，聯席保薦人為中金公司和國泰君安國際，其獲欣旺達等九家基投入股。





【焦點股】



阿里巴巴(09988)、百度(09888)、比亞迪(01211)、藥明康德(02359)、禾賽科技(02525)、中創新航(03931)、中海石油化學(03983)、速騰聚創(02498)、大陸航空科技控股(00232)

- 被五角大樓新增列入支持中國軍方的實體名單

- 藥明康德回應稱將採措施挑戰及要求糾正



新地(00016)

- 簽訂200億元的五年期銀團貸款，融資金額大增至超過260億元



比特幣ETF：華夏比特幣(03042)、南方比特幣(03066)、三星比特幣(03155)

- Strategy恢復買入比特幣



蘋果概念股：舜宇(02382)、瑞聲(02018)、藍思(06613)

- 蘋果發布新一代AI平台及升級版語音助手Siri，稱新AI功能在內地暫不提供



大模型概念股：智譜(02513)、MiniMax(00100)

- 中國要求強化數據賦能AI創新發展，聚焦科研、製造、金融等領域



晶片股：中芯(00981)、華虹(01347)

- 資金日內重新回流晶片股，費城半導體指數反彈5.6%



中國宏橋(01378)

- 控股股東昨斥5.6億元購買2100萬股，或續增持股份



石藥集團(01093)

- 其司美格魯肽長效注射液獲准美國開展臨床試驗



榮昌生物(09995)

- 自主研發泰它西普獲內地藥監局批准兩項新適應症上市



康特隆(01912)

- 發2.7億新股予ZIIL成控股股東按例折讓35%提全購，今早復牌





【油金報價】



紐約期油上升0.11%，報91.40美元/桶



布蘭特期油上升1.10%，報94.11美元/桶



黃金現貨下跌0.29%，報4317.47美元/盎司



黃金期貨下跌0.53%，報4340.30美元/盎司